Ny tid for Flo

Flo-vegen har ein så om-fattande skredhistorikk at det er meir enn rettkome at bygda no får sikker veg

Nyhende

Det er stor glede blant innbyggjarane på Flo i desse dagar, og sjølvsagt det same blant alle som brukar fv 722 Panoramavegen. Kontrakta for bygging av Flotunnelen og ny Blaksettunnel vart signert førre veke, og allereie denne veka vert det utført førebuande arbeid før hovudprosjektet startar opp på Flovegen. Kveen som utførte forsterking av vegen på Storesunde i fjor haust skal no sprengje vekk ein fjellhammar rett aust for Skibergtunnelen, slik at det vert betre sikt og betre plass når Hæhre Entreprenør kjem for å starte arbeidet med forskjæring og førebuing, og deretter tunneldriving på ettersommaren.