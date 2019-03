Mobiliserer for meir frukt og bær

Nyhende

– Så langt har vi konsentrert oss om Sogn, men no kjem turen til Nordfjord, fortalde Sigurd Molvik frå Njøs Næringsutvikling på frukt og bær-møtet på Innvik Fruktlager sist veke. Han understreka samstundes at dersom nokon hadde gode prosjekt var det lov å snike i køen for å kome raskt i gang.