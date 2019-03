Strynespeidarar på tur til Sveits

Nyhende

Ein fin gjeng med speidarar frå Stryn var på tur til Adelboden i Sveits i vinterferien.

14 ungdommar frå speidarpatruljene Havørn, Ulv og Isbjørn, og fem vaksne, var med på turen. Dei budde på speidarsenteret Our Chalet. Her har strynespeidarane vore på besøk mange gongar før.

I år var turfølgjet verkeleg heldige med både ver og skiforhold. Mange flotte løyper og strålande sol gjorde at dei fekk oppleve dei sveitsiske alpane på sitt beste. Det vart mykje skikøyring, men dei fekk også prøve andre vinteraktivitetar. Blant anna ulike former for aking som «snowtubing» og «sledding», arrangert av speidarsenteret, fortel speidarleiarane som takkar for ein kjempeflott tur!