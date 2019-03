Mange må dele på same bilen

Nyhende

Astrid Hoffart (V) stilte i møtet for Helse- og sosialutvalet spørsmål om tilgangen på bil for dagtilbod psykiatri. Denne vert i dag også nytta av dagtilbod demente i Vikane to dagar i veka og dagtilbod demente Stryn to dagar i veka. Hoffart viste til innspel frå tilsette som opplever det som utfordrande å få kvardagen til å gå rundt slik det er no.