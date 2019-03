Opnar for å utsetje postomdeling annankvar dag

Nyhende

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) seier det kan bli aktuelt å utsetje innføringa av postomdeling annankvar dag.

Dale seier til FriFagbevegelse at dei no jobbar på spreng for å klargjere alle formuleringar i den nye postlova, men at tidspunktet for å redusere talet på omdelingsdagar kan bli utsett eit halvt år frå årsskiftet til 1. juni eller 1. juli neste år.

– Det er presserande å få dette på plass raskt – og helst få ei avklaring i god tid før sommarferien. Dette har mykje å seie for dei tilsette. For at dette skal bli ein god prosess, er vi opne for å flytte punktet for iverksetjing frå januar til juni eller juli, seier samferdselsministeren.



Prosessen gjer framtida usikker for dei 1.500 posttilsette som vil bli påverka av omstillinga Postleiinga siktar framleis mot å vere bemanna for omdeling i snitt 2,5 dagar per veke frå 1. januar 2020. Dersom saka blir behandla i Stortinget i mars eller april, kan 1.500 postbod få oppseiinga si i mai, ifølgje fagbladet.

Postkom, fagforeininga til post- og logistikktilsette, meiner regjeringa har brukt altfor lang tid på den nye postlova, som er meld inn til Stortinget for behandling i mars.



– Vi er lei sommelet frå regjeringa. Postkom har kravd tid og pengar til omstilling og står fast ved det. Dersom det blir mindre enn 18 månader frå vedtak til innføring, må dette kompenserast ved at Posten blir sikra nok midlar til omstilling, seier forbundsleiar Odd Christian Øverland til FriFagbevegelse.

Dei tilsette har levd i uvisse i lengre tid, mellom anna fordi lovforslaget har vorte utsett fleire gonger.