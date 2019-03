– Kan utløysast på flatmark

Nyhende

Sunniva Skuset (27) er tilsett i ei engasjementstilling i Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) I dag arbeidar ho med ei vidareføring av si eiga masteroppgåve; nemleg å utarbeide kva kriterium som ligg til grunn for utløysing av sørpeskred, slik at ein betre kan vurdere farenivå for sørpeskred.