Nyhende

To personar omkom i snøskred i Norge førre helg. I Indre Fjordane og Sunnmøre vart det rapportert heile seks snøskred på få timar laurdag, trass ei faregrad på 2 (moderat snøskredfare)

NVE, som står bak varslingstenesta varsom.no, ber folk setje seg grundig inn i varselet.

– Varselet laurdag viste at skiløparar kunne løyse ut skred, og at skreda ville vere store nok til å kunne drepe deg, seier seksjonssjef for snøskredvarslinga til NVE, Rune Engeset til NRK.

Han ber folk ta omsyn til at varselet er ein prognose der det kan vere lokale variasjonar.

– Vi fryktar at folk berre er inne og ser på talet. Det held ikkje om du skal ut i skredterreng, seier Engeset til kanalen.

Faregrad varierer frå fjell til fjell

Krister Kristensen, skredekspert og seniorådgjevar ved NGI (Norges geotekniske institutt) seier at eit farevarsel dekkjer ein heil region, medan det kan vere store lokale forskjellar frå fjellside til fjellside.

– Snøen blir spesielt påverka av vind- og solforhold og difor får nokre fjellsider meir ustabile snøforhold enn andre, alt etter kva himmelretning fjellsida vender, forklarar Kristensen.

Den røynde forskaren har arbeida med skredforsking i 43 år og har sett ei stor forandring når det gjelder nordmenn sin ferdsel i fjellet.

– Før såg eg folk på ski i høgfjellet som regel berre rundt påske. Dei siste tiåra er det blitt meir og meir ferdsel gjennom heile vinteren. Det er klart at dette påverkar skredstatistikken, seier han.

Les også: Når kvart sekund blir livsviktig

– Toppturar er eigentleg for vidarekomne. Skal ein bevege seg opp i skredterreng som må ein vite kva ein driver på med. Ein kan aldri stole blindt på eit skredvarsel for ein heil region, seier Kristensen.

Den dødelegaste skredvinteren på fem år

NVE registrerer alle skredulykker og nestenulykker i Norge. Trass i at vi i skrivande stund berre er halvvegs i mars månad er dødstalet oppe i 7, og allereie den dødelegaste skredvinteren i Norge på fem år:

2018/2019: 7 døde

2017/2018: 3

2016/2017: 2

2015/2016: 5

2014/2015: 6

2013/2014: 9

2012/2013: 8

2011/2012: 7

2010/2011: 13

2009/2010: 9

2008/2009: 4

Kjelde: NGI, Varsom.no