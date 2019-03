Ny leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Med oppbretta ermar for småbøndene

Den nye leiaren i Norsk Bonde- og Småbrukarlag meiner tørken i fjor fekk heile landet til å skjønne kor avhengige me er av norsk matproduksjon. No skal Kjersti Hoff snart inn i si første jordbruksforhandling for å kjempe for gode forhold for småbrukarar og bønder.