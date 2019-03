HS Entreprenør kjøper aksjemajoriteten i Rise Bygg AS

Nyhende

Saman får dei to selskapa nær 100 tilsette og ei samla årleg omsetjing på om lag 300 millionar kroner.

Rise Bygg vart etablert i 1977 og er eit selskap der eigarane har vore aktive i den daglege drifta av selskapet. Etter at fleire av dei har gått over i pensjonistene sine rekkjer, har selskapet sett det som viktig å få aktive eigarar inn i driften av selskapet, heiter det i pressemeldinga.

- Vi er svært nøgde med å få Rise Bygg AS med på laget. Selskapet er ein viktig entreprenør på Søre Sunnmøre, og dei har ein bedriftskultur og eit verdigrunnlag som fell saman med HS Bygg AS og resten av HS Entreprenør AS. Oppkjøpet er i tråd med vår strategi om å vekse lønsamt på Nord-Vestlandet, seier Knut Løvdal Stauri», styreleiar i HS Entreprenør AS.

Styreleiar Arne Sandnes i Rise Bygg AS seier styret, leiinga og dei tilsette i den hareid-baserte verksemda ønskjer HS Entreprenør AS velkomen som medeigar og partnar.

- Det nye eierskapet vil styrke muligheitene til vidare vekst og positiv utvikling for selskapet i ein spennande marknad, og ekstra gledeleg er det at vi får inn ein regional aktør på eigarsida, uttaler Arne Sandnes.

Oppkjøpet bidreg i følgje pressemeldinga til at HS Bygg AS og Rise Bygg AS styrker posisjonen som lokale entreprenørar i Nordfjord og på Sunnmøre.

- Vi forventar positiv utvikling i markedet for bygg- og anlegg på Sunnmøre i åra som kjem. Med Rise Bygg AS får vi tilgang på dyktige medarbeidarar og ein organisasjon som vil vere med på å styrke HS Entreprenør AS som aktør på Sunnmøre», seier Løvdal Stauri.

Rise Bygg AS vil i etterkant av transaksjonen bli eit dotterselskap av HS Entreprenør AS og ønskjer i følgje pressemeldinga å fokusere på å styrke sin posisjon som leiande lokal byggentreprenør på Søre Sunnmøre. Rise Bygg AS har i løpet av den siste tida inngått fleire større byggekontrakter som til saman utgjer ein solid ordrereserve på 210 millionar kroner. Dette vil sikre stabil aktivitet i fleire år framover.