Vil likevel leggje ned Mork

(Møre-Nytt) Helseføretaket har ikkje anna val enn å legge ned Mork Rehabiliteringssenter, meiner direktøren for Helse Møre og Romsdal.

Dette går fram av tilrådinga til styremøtet 27. mars.

Der står det: «Styret vedtek at HMR sitt spesialiserte rehabiliteringstilbod skal utviklast og samlast inn mot sjukehusa, og at dette skal skje parallelt med utvikling av ambulante spesialiserte rehabiliteringsteam og i samarbeid og dialog med kommunane. a. Det spesialiserte tilbodet i regi av HMR ved Aure rehabilitering vert avslutta ila. august 2019 b. Tilsvarande prosess skal gjennomførast for det spesialiserte rehabiliteringstilbodet ved Mork rehabiliteringssenter, der ein byrjar prosessen i august 2019 – med endring seinast haust 2020.»

Vart lagt vekk

Dette liknar på den opphavelege tilrådinga frå ei arbeidsgruppe, ei tilråding som vart slakta av dei tilsette ved Mork senter, brukarane og lokalpoltikarar.

Tilrådinga vart lagt vekk av ei styringsgruppe fordi den var urealistisk.

Omkamp

Men situasjonen i heleseføretaket er så alvorleg at administrasjonen held fast på kuttforslaget. Først bør rehabiliteringsenteret på Aure leggast ned, deretter Mork, meiner administrasjonen. I staden skal det gradvis byggast opp eit utvida tilbod i Ålesund, samstundes som kommunane må ta over deler av rehabiliteringstenestene.

I sakpapira skriv administrasjonen i helse Møre og Romsdal: «Ut frå ei samla vurdering, tilråder ein at den spesialiserte rehabiliteringa i føretaket vert lagt om. I tråd med prinsippet om at det spesialiserte rehabiliteringstilbodet i føretaket vert samla i sjukehusa, vil ein ikkje gi tilbod om spesialisert rehabilitering i føretaket sin regi ved Aure rehabiliteringssenter frå 01.08.19. Frå denne datoen skal det vere etablert fire nye rehabiliteringssenger ved døgnseksjonen ved Ålesund sjukehus, utvida poliklinisk tilbod og dagbehandling. Ved Kristiansund sjukehus skal det opprettast tilbod om ambulante tenester. Utvikling av desse tenestene skal gjerast i nært samarbeid med kommunane. Andre halvår 2019 vil ein starte eit arbeid med tilsvarande driftsendringar ved Mork rehabiliteringssenter. Dette arbeidet må gjennomførast med tett medverknad frå aktuelle kommunar. I tillegg må ein også intensivere driftsomleggingar ved døgnseksjonen i Ålesund. Klinikk for medisin og rehabilitering ynskjer også å gå i dialog med regional vurderingseining for å drøfte rett bruk av private rehabiliteringsinstitusjonar som har avtale med dei regionale helseføretaka.»

