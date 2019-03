Samla inn over 170.000 kroner til Kreftforeninga

Nyhende

Det er blitt ein tradisjon at russen ved Stryn vidaregåande skule stiller opp for innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft. Gjennom husbesøk med bøssene, digital innsamling og vipps har årets russekull samla inn 173.157 kroner. Eit kjempeflott bidrag, sjølv om det er noko under fjorårets «all time high» med 220.000 kr.

– Vi har prøvd å organisere så godt vi kan, men har fått tilbakemeldingar om at ikkje alle har fått besøk. Vi beklagar dette, men dersom folk ønskjer å støtte er det framleis muleg gjennom vipps (45 10 17) og digital innsamling, seier aksjonsleiar Helene Paulsen.

Tema i år var kreft med låg overleving, og pengane frå årets aksjon skal først og fremst gå til kreftforsking som kan sikre at fleire overlever, og i tillegg betre kvardagen til dei som allereie er råka. Omlag 70 russ frå studiespesialiserande og yrkesfag bidrog i innsamlinga.

– Vi er veldig fornøgde med dei pengane som har kome inn, og viser stor takksemd til alle som har vore med og bidrege, seier Paulsen.