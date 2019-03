Nyhende

Statens vegvesen gjennomførte ein ny kontroll ved Kjøs bru natt til torsdag.

To førarar vart meld for brot på køyre- og kviletidsregelverket, og fire førarar fekk advarsel for brot på same regelverk. Ein førar fekk gebyr for manglande dokument, går det fram av kontrollrapporten.

I alt 15 køyretøy vart kontrollert.