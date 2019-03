Klimastreiken er i gang

Nyhende

Allereie ved 8.30-tida fredag var ein stri straum engasjerte ungdommar på veg oppover Karl Johans gate mot Eidsvolls plass.

Det er venta at minst 10.000 ungdommar vil delta i aksjonen i Oslo og minst like mange i liknande aksjonar på over 70 stader rundt om i landet. Klokka 10 vil klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) få overlevert krava frå dei streikande ungdommane.

– Framtida er viktigare enn fråvær, var bodskapen på fleire plakatar – som eit stikk til politikarar som meiner at elevar bør halde seg på skulebenken. Fleire rektorar har varsla at elevane vil få ugyldig fråvær for å delta i demonstrasjonen.

Ei rekke organisasjonar støttar skulestreiken for klimaet, blant dei Redd Barna, Skolenes landsforbund, Kirkens Nødhjelp, Naturvernforbundet, Regnskogfondet, Fagforbundet, Framtiden i våre hender og SOS-barnebyer.

Også byrådet i Oslo har gitt støtte til ungdommane sin klimakamp.

– Skulestreikane for klima er eit tydeleg signal frå den yngre generasjonen om at vi er nøydde til å handle no, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i ei pressemelding.

Natur og Ungdom står som arrangør av streikane saman med Grøn Ungdom, Miljøagentane, Sosialistisk Ungdom, AUF, Unge Venstre og Raud Ungdom, i tillegg til engasjerte enkeltpersonar.

Det har også vore ei rekkje skuleklassar som har streika for klimaet lokalt. Fjordingen kjem tilbake til desse.