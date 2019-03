Vil ha fleire fagkveldar

Nyhende

– Vi kan ikkje vere involverte i ulike prosjekt, men vi skal vere ein stad for gode råd og rettleiing for å realisere ein idé, seier Oda Skoglund. Ho forklarar dette med at Smia Utvikling kan fungere som ein katalysator for å sjå vegen vidare frå idé til ferdig produkt. Målet er å skape aktivitet og vere ein pådrivande faktor for næringsutvikling i Hornindal og Volda.