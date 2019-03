– Eit kjempeviktig tilbod

Nyhende

Det førte til umiddelbar mobilisering av fakkeltog då det vart kjent at adm.dir. Espen Remme i Helse Møre og Romsdal tilrår at den spesialiserte rehabiliteringstenesta skal gjennom store kutt, og at Mork Rehabiliteringssenter i Volda er føreslege nedlagt hausten 2020. Argumenta er at senteret går med økonomisk underskot.