Appell i samband med fakkeltog på Mork

Vi vil på det sterkaste oppmode styret om å seie nei til dei kuttforslaga som er fremma av administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal. Det er rett og slett uforsvarlege kutt som på langt nær er godt nok forankra til å bli gjennomførte.

Vi opplever at prosessen har vore intern innad i helseføretaket og at kommunane i altfor liten grad har blitt involvert.

Vi opplever at helseføretaket ikkje tek omsyn til samhandlingsavtalen mellom kommunane og Helseføretaket i Møre og Romsdal

Vi opplever at leiinga av helseføretaket driv for dårlege endring- og omstillingsprosessar.

Dette handlar ikkje om å vere imot endring og omstilling. Men det handlar om at vi saman står opp for livsviktige tilbod som vi alle ein dag plutseleg kan trenge. For nokon kan det vere eit spørsmål om liv eller død, for andre om livskvalitet og det faktum om ein nokon gong klarar å kome seg attende til arbeidslivet.

Reduserte helsetilbod og då spesielt innan rehabilitering vil med stort sannsyn føre kostnadar over til andre statlege- og kommunale budsjett. Kva sparer moder Norge på det?

Det er mykje som tyder på at Helse Møre og Romsdal har eit effektiviseringspotensial. Men det er ikkje rasjonelt og framtidsretta å legge ned velfungerande tilbod som mellom anna rehabiliteringssenteret her på Mork og på Aure.

Nedbygging av unik kompetanse og sterke fagmiljø er feil veg å gå.

Dei breie samfunnsøkonomiske verknadene må takast med i eit større bilde. Pasientar med behov for rehabilitering forsvinn ikkje sjølv om noko vert lagt ned.

Etter lov og forskrift om spesialisthelsetenester har brukarane krav på spesialisert rehabilitering nær der dei bur. Då må vi i det minste få behalde det vi har.

Når Risiko-analysen, gjort av dei fremste 50 i fagmiljøet i fylket, ramsar opp rundt 70 ulike negative konsekvensar av dei føreslåtte nedleggingane innan spesialisert rehabilitering, er det meir enn grunn god nok til å saman krevje ein reell time-out.

Som dei fleste veit så går Helse Midt i pluss medan Helse Møre og Romsdal strevar. Magnussen-modellen bør revurderast snarast om fordeling innanfor Helse Midt. Kvifor ikkje bruke konsernmodell for heile helseregionen? Det er tross alt Helse midt sitt overordna ansvar at også befolkninga i Møre og Romsdal får gode og trygge helsetenester.

Kva med å innføre ein nasjonal investeringsplan for sjukehusbygg?, jamfør nasjonal transportplan. Då markerer ein eit tydeleg skilje mellom drift og investering. Det er gjerne ein langt enklare løysing enn å finne eit godt alternativ til føretaksmodellen.

Det er utfordrande at avstanden mellom beslutning- og utføringsledd i helseføretaket er stor, kva med å stole på lokal kompetanse framfor dyre innleigde tenester og gje lokale leiarar større ansvar, mynde og fullmakt? Å føle eigarskap til prosessar er sjeldan negativt.

Det særs viktig og avgjerande at vedtaket styret i Helse Møre og Romsdal gjer, baserer seg fullt og heilt på å levere trygge og gode helsetilbod til befolkninga i Møre og Romsdal også i framtida. Så lenge vi ikkje er trygge på at innsparingstiltaka ikkje går utover pasientane, er vi prinsipielt imot slike endringar.

La oss saman skal stå opp for eit godt helsetilbod i Møre og Romsdal også i framtida.

Stig Olav Lødemel