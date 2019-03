Bruprosjekt med seglingshøgde på minimum 45 meter

Nyhende

Via den offentelege kanalen Doffin har Nordfjordbrua AS invitert bransjen til anbodskonkurranse. Selskapet ber om tilbod på utarbeiding av 3D-modell, teknisk og økonomisk konsept for planlegging av prosjektet og seinare realisering av fjordkryssing mellom Lote og Anda.