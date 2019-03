Musikalsk Vårsprell i Stryn kulturhus:

Vakkert samspel på tvers av fylkesgrensa

Stryn Musikklag sine vårkonsertar burde vere tilgjengeleg på blå resept for mental sjelero og velvære. Samarbeidet mellom Stryn Musikklag og Follestaddal Hornmusikk bør ikkje bli berre for denne eine gongen. Musikalsk Vårsprell med to korps som strutta av speleglede, energi og sjølvtillit, vart balsam for sansane.