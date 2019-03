Tilrår å opprette ei avdeling i Vikalida for Loen-barn

Nyhende

Det kjem fram i framlegget som gjeld saka om utviding av kapasitet i Loen barnehage.

Administrasjonen har i vurderinga av saka sett på fire ulike måtar å løyse barnehagesituasjonen i Olden, Stryn og Loen på. Dette er vurdert:

1. Flytte barnehagebussen frå Tonning barnehage til Loen barnehage.

2. Leige Loen bygdehus til småbarnsavdeling ved Loen barnehage.

3. Det blir ingen endringar, kommunen gjer opptak etter gjeldande vedtekter og etter den kapasiteten ein har.

4. Endre vedtektene for komande barnehageår, slik at ein kan opprette ei avdeling i Vikalida barnehage for barn som ikkje får plass i Loen.

Administrasjonen har valt å lande på forslag nummer 4:

«Barna får bli kjende med kvarandre, og vil bli flytta samla til Loen barnehage neste år. Dette er ei løysing som er til barna sitt beste ved at dei får vere i ein barnehage bygd og tilrettelagt til formålet. Vikalida har mest ledig kapasitet, og det er best å legge til rette der», heiter det i deler av vurderinga til administrasjonen.

Saka skal handsamast i kommunestyret tysdag 26. mars.