Nyhende

Torstein Tvinnereim (V) nytta høvet tysdag, før kommunestyret tok fatt på saklista, å ta til orde for eit opprop.

- Vi ser rundt oss at debatten i det politiske miljøet hardnar til, ofte brutal. Litt med tanke på at vi skal inn i ein valkamp, der vi ønskjer å vere gode førebilete, har eg stole ein ide frå varaordføraren i Ski, Camilla Hille, og eit opprop der alle toppkandidatane og gruppeleiarane har skrive under. Dette er ein måte å vise at vi tek ansvar for korleis vi snakkar til kvarandre, sa Tvinnereim, før han las opp oppropet som fremja eit sakleg og godt ordskifte:

"Vi meiner alle skal kunne ytre seg om politiske saker utan å bli utsett for hets, sjikane eller mobbing. Vi lovar å oppføre oss bra mot kvarandre og gå føre som gode førebilete for innbyggjarane våre. Vi skal oppfordre kvarandre til å ytre våre meiningar og forsvare kvarandre og innbyggjarar mot mobbing og hets på nett. Vi er bekymra for korleis ytringsklimaet har hardna i media og på sosiale plattformer, og meiner dette svekker ytringsfridomen og demokratiet.

Vi slår ring om kvarandre som politikarar og kollegaer i kommunestyret, samtidig som vi skal synleggjere vår eigen politikk, som skal fremjast på ein god, sakleg og etterretteleg måte.

Med ynske om eit godt val og ein god valkamp som styrkjer ytringskulturen og dermed vårt kjære demokrati".

- Eg håpar dette er noko vi alle kan einast om før valkampen startar for fullt, sa Tvinnereim, og la lista tilgjengeleg for underskrifter.