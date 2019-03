Vil framskunde Loen-utbygging

Nyhende

Etter at søknadsfristen for barnehageopptaket for hausten 2019 var ute, synte søkjartala at Loen barnehage har søkjarar tilsvarande ei avdeling meir enn dei har kapasitet til. Samstundes har Vikalida og Tonning barnehage søkjarar tilsvarande om lag ei avdeling mindre enn den totale kapasiteten. Tilrådinga lagt fram for politikarane var å opprette ei avdeling i Vikalida for dei som ikkje får plass i Loen.