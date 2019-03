Vil sikre lik tilgang til behandling

Nyhende

I 2013 blei det innført eit system for å sikre lik tilgang til metodar for behandling i spesialhelsetenesta. Dette vil regjeringa no lovfeste. Før innføringa var det opp til kvart enkelt helseføretak kva behandling pasienten skulle få.

– Vi har ei av dei beste helsetenestene i verda. Men muligheitene overskrider ofte ressursane, sjølv i eit rikt land som vårt. Det er naudsynt å sikre at alle får tilgang til dei nye behandlingsmetodane vi tek i bruk. Med lovforslaget sikrar vi eit rettferdig og likeverdig tilbod for alle norske pasientar, seier helseminister Bent Høie (H). Regjeringa foreslår også at prioriteringskriteria i helsetenesta blir lovfesta. All behandling skal vurderast opp mot alvorskriteriet, nyttekriteriet og ressurskriteriet.

(©NPK)