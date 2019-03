Fjordingen auka opplaget med 49

Nyhende

Avisa sitt siste godkjende opplagstal er 3.812.

– Det er gledeleg at Fjordingen styrker posisjonen som nest største lokalavisa i Nordfjord, og nummer 1-avisa i Stryn og Hornindal. Eg vil gratulere dei dyktige medarbeidarane mine med resultatet og takke abonnentane, seier redaktør Bengt Flaten i ein kommentar til opplagsveksten. Tala frå Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser syner at Fjordingen ved utgangen av 2018 hadde eit totalt nettoopplag på 3.812 eksemplar. Veksten har kome på digitale plattformer. Talet på netto papirabonnement synte ein nedgang på 36 eksemplar til 3.113 eksemplar.

Her er tala for dei øvrige avisene i Sogn og Fjordane, samt nærliggjande aviser i Polaris-konsernet som Fjordingen er ein del av: