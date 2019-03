Nyhende

Loen Båtlag er straks klare for utbygging av småbåthamn i Lovik, Loen. Båtlaget er basert på dugnad og kan difor tilby båtplassar etter sjølvkostprinsippet. Hamna vil vere godt skjerma og vert ein trygg og god stad for både båtar og båteigarar, opplyser Per Rune Rasmussen frå styret for Loen Båtlag. Vik Ørsta er leverandør av marinaanlegget og leverer flytebryggjer og utriggarmateriell m.m.