Oppbygd fortau Setrevegen

Nyhende

Stryn kommune har fått 540.000 kr i tilskot frå fylkeskommunen til oppbygd fortau i øvste del av Setrevegen, frå Stegen til Markevegen i Hogane bustadfelt. Tiltaket er kostnadsrekna til 1.344.000 kr og kommunestyret vedtok tysdag å lånefinansiere dei resterande 804.000 kronene.

På den nedste delen av Setrevegen kom det oppbygd fortau i 2015.

– Oppbygging av fortau langs Setrevegen er eit etterlengta og godt trafikktryggingstiltak. Setrevegen er bygd noko smal på enkelte strekningar til å oppnå 8m vegbreidde inkl. oppbygd fortau med breidde 2m. Men kontrollmålingar av eksisterande asfaltbreidde og mogelegheiter for breiddeutviding (ta del av veggrøfta på oppsida til fortau-areal) gjer at dette vil vere mogeleg, heiter det i saksutgreiinga. Det vert også synt til notat frå Statens vegvesen der det framgår at det må etablerast sikker gangtilkomst langs Setrevegen før Tonningskamben kan takast i bruk som bustadområde.