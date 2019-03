Singerheimen eit offentleg ansvar

Nyhende

Kunstnarheimen i Olden må bli museum

Ikkje berre lokalt, men internasjonalt stiller ein seg vantru overfor meldinga om at Singerheimen, Villa Dalheim, kan bli lagt ut for sal. Kunstnarheimen er ikkje berre eit lokalt og regionalt ansvar, det er eit kulturminne av internasjonal verdi som det er Noregs ansvar å ta vare på. Riksantikvaren må verne Singerheimen, og det må tilretteleggast for museumsdrift.