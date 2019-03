– Gjekk inn på eigarsida i Flo Brannsikring fordi dei er mest kompetente

Nyhende

– Intensjonen til Byggforvaltning Norge og Flo Brannsikring er at det skal vere eit langvarig samarbeid. Vi har ikkje kjøpt oss inn for å selje vidare. Tanken er å drive firmaet vidare som no, seier Bjarne Dale, dagleg leiar i Byggforvaltning Norge AS og styreleiar i Flo Brannsikring AS.