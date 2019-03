– Urealistisk å byggje bru med seglingshøgde på 45 meter

Nyhende

Sjefsingeniør for Kystverket Region Vest, Knut Stenevik, seier at dersom seglingshøgde på 45 meter skal bli realisert for Nordfjordbrua AS, slik selskapet har skissert i prosjektet dei har sendt ut på anbod, må cruisetrafikk til Loen og Olden stoppe opp. Cruisetrafikken er i vekst og Stryn er eit svært attraktivt reisemål. Om Kystverket i sakshandsaminga vil krevje 75 meter seglingshøgde, kan søkjaren anke dette vidare. Dersom eventuell klage vinn fram, meiner Stenevik det i praksis vil medføre stopp for cruisetrafikk til Loen og Olden.