Nyhende

Nordfjordbrua AS, som planlegg bru mellom Lote og Anda, har invitert bransjen til å gje tilbod på utarbeiding av modell for bruprosjektet, både med 3D-løysing, teknisk og økonomisk konsept. Det er sjølvsagt heilt greitt. Det som ikkje er greitt, er at bruselskapet har sett minimum seglingshøgde for brua til 45 meter og skissert at det kan nyttast alternative løysingar, blant anna med val av bru som kan opnast for å sleppe cruiseskip gjennom.