Nordfjord presenterte seg samla for nye Vestland fylke

Nyhende

– Det er eit viktig signal at Nordfjord no talar med éi røyst og med felles bodskap inn mot det nye fylket som er i emning, seier Alfred Bjørlo (Nordfjordrådet), Ingvill Hestenes (Gloppen Næringsorganisasjon på vegne av næringsorganisasjonane i Nordfjord), Marita Lindvik (Visit Nordfjord) og Sveinung Mæland Pile (Malakoff på vegne av festivalane/kulturlivet i Nordfjord). Det var desse fire som saman heldt Nordfjord sin presentasjon for nye Vestland fylkeskommune på dialogmøtet i Førde tysdag.