Nye retninglinjer for tilskot turløyper og skianlegg

Nyhende

I dei nye retningslinene vel ein å skilje mellom turløyper og ski-/hoppanlegg og organisasjonseigde idrettsanlegg. Sistnemnde kan ikkje søkje på desse midlane, men på kulturmidlane som vert lyst ut i mars.

Eigar og drivar av frivillige eller private aktørar som køyrer opp ski-/turløyper på minimum 2 km, fast kvar sesong, samt eigar og drivar av alpinanlegg og hoppanlegg kan derimot søkje på potten som vert fastsett av kommunestyret. Søkjar må ha tilhald i Stryn kommune, eller ha kommunen som medeigar.

– Det er bra det er kome retningslinjer, søknadsfrist og rammer for dette sånn at vi veit at det går til skianlegg. Eg var ei stund redd for at det skulle pulverisere og gjelde alle anlegg, sa Torstein Tvinnereim (V).

Eigar og drivar av anlegg som mottek driftstilskot kan ikkje ta ut utbytte. Eit evt. overskot skal gå attende til anlegget og utviklinga av dette. Frivillige eller private som primært har anlegget som forretningsdrift, eller anlegg utan direkte kommunal tilknyting, kan ikkje søkje.

Fristen for å søkje er sett til 1. september kvart år.