Slepper ny solo-CD til helga

Nyhende

Når CD-en «Fjellmann» blir presentert på konsert i Stryn kulturhus laurdag kveld, er det ikkje berre ein solo-CD. Det er ei plate fullspekka med personlege historier, hendingar og opplevingar, nærast ei musikalsk livshistorie.

Ikkje er det berre solospel heller. Arne M. Sølvberg, som sjølv trakterer tussefløyte/blokkfløyte og munnspel i tillegg til fele/hardingfele, har fått med seg to uhyre dyktige musikarar på laget, gitaristen Øyvind Lyslo og trekkspelar Tom Karlsrud, som også er lydteknikar.

Musikken har Arne Sølvberg skrive sjølv.

Slåttar til barnedåp, bryllaup, konfirmasjonar og jubileum, slåttar tileigna barnebarn og gode vener, bondelivet og sauesankinga.

Innspelinga har gått over to år, frå byrjinga av 2017 til no vinteren 2019.

Laurdag kan publikum få vere med på presentasjonen av denne omfattande samlinga av slåttar frå rommet for eigne komposisjonar i Arne M. Sølvberg si omfattande, musikalske skattekiste.