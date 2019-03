Undersøkjer tilstanden på Holvikjekta

Nyhende

Denne veka har Hardanger fartøyvernsenter, nasjonalt kompetansesenteret for fartøy av tre, vore på Sandane for å undersøke tilstanden på Holvikjekta. Jekta er den einaste som er bevart av dei mange hundre klinkbygde jektene som sigla på fjorden og frakta varer, folk og fe til og frå Bergen. Jekta frå 1881, i dag eigd av Nordfjord Folkemuseum, har stått på land sidan 1906. Ho treng eit bygg som vernar mot sterk sol og hindrar forvitring, utsiging, skadedyr og rote. Samstundes ynskjer Musea i Sogn og Fjordane å gje besøkande ei betre oppleving av «sjøens stavkyrkje». Då det vart søkt nasjonalt kulturbygg for Holvikejekta i 2016, var tilbakemeldinga frå Kulturdepartementet at ein måtte gjere vidare undersøkingar av tilstand som grunnlag for å vurdere kva løysingar som best bidreg til bevaring av jekta. No skal Hardanger Fartøyvernsenter vurdere kva som trengst for å bevare denne kulturskatten.