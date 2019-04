Takk for tilliten

Nyhende

Torsdag førre veke kom dei offisielle opplagstala for avisene i Norge. Gledeleg lesnad for Fjordingen og gledeleg lesnad for mange andre aviser i landet. Fjordingen fekk ein auke i opplaget frå førre teljing i 2018 på 49 eksemplar. Samanlikna med 2017 har opplaget vårt auka med 78. Etter mange år med nedgang i godkjend opplag, er det oppløftande å sjå at oppslutninga om avisa vår er på veg opp. Det betyr at jobben vi gjer, vert oppfatta som relevant og viktig for innbyggjarane i regionen vi dekkjer. Som lokalavis forsøker vi å setje dagsorden og bringe viktige tema fram i lyset. Og sjølvsagt bringe små og lokale nyhende ut til deg som lesar. Det skal vi halde fram med. Oppdragsgjevaren vår er deg som abonnent. Difor takkar vi deg for tilliten du viser ved å vere abonnent, betale for journalistikken vi leverer sju dagar i veka og gjerne tipse oss.