Over 35.000 bruk kan bli ramma av myrforbod

Nyhende

Lovforslaget om forbod mot nydyrking av myr, kan ramme mange fleire bruk enn det regjeringa har anslått, skriv avisa Nationen.

Ifølgje ein rapport frå Nibio er det 35.573 landbrukseigedommar som har jord i drift, som har dyrkbar djup myr, medan heile 59.971 bruk har dyrkbar myr, både djup og grunn.

Rapporten nemner også at 409 av 421 kommunar har dyrkbar djup myr, og at heile 37 prosent av det dyrkbare arealet er myr. Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan, meiner at forbodet vil få større konsekvensar enn forventa.

– I lovforslaget blei det skissert at svært få kommunar vil bli ramma, men den nye rapporten viser eit anna bilete, seier han til avisa.

Bakgrunnen for forbodet er at myr har større klimagassutslepp enn organisk dyrka mineraljord, men effekten av forbodet er ukjent, ifølgje Skogan.