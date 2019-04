Parkerte bilen for å minnast trafikkoffer

Nyhende

– Vi gjer dette for å vise medkjensle med Charlie og familien hans. Vise at vi bryr oss om dei og føler med dei. Trafikksikkerheit er noko vi set stort fokus på. Det må vere eit mål at skal kunne ferdast trygt på vegane! seier Håkon Egge (21) frå Stryn, ein av dei mange yrkessjåførane som parkerte bilen i eitt minutt for å minnest trafikkofferet Charlie.

Låg i koma

Etter å ha lege i koma sidan i januar, døydde Charlie Dan Lind på sjukehuset i Tromsø 21. mars. Dagen før vart den litauiske yrkessjåføren, som førte vogntoget som trefte Charlie, dømd til 90 dagar fengsel. Han hadde ikkje lagt på kjetting, og rapporten frå politiet viser at han hadde ueigna dekk på hengaren på det glatte føret, opplyser iTromsø.

Etter ulukka har mor til Charlie, Ramona Lid, stått på barrikadane for tryggleiken på vegane vinterstid og ropt eit varsku om at det i dag er slik at ein tillèt kven som helst å køyre med kva som helst på krevjande norske vintervegar, fortel Transportmagasinet/Tungt.no.

– Vi får ønskje kvarandre hell og lukke til neste vinter. I dag min son, kven blir den neste? spør mora i ei tekstmelding til avisa iTromsø.

Skjer igjen og igjen

Det var via facebookgruppa Yrkessjåføren.no det vart organisert minnemarkering, der alle vart oppmoda om å parkere bilen eitt minutt klokka 13.00, samstundes med Charlie Dan Lind si gravferd. Initiativet fekk brei støtte i bransjen.

– Dette er ei viktig markering. Vi ser diverre at slike ulukker skjer igjen og igjen, og det er svært viktig å få fokus på sikkerheit på vegane, seier Rolf Olav Tenden, dagleg leiar ved Thor Tenden Transport, som sjølv oppmoda sjåførane sine om å delta.

Minnemarkeringa har fått mykje merksemd og har blitt lagt merke til også i den nære familien.

– Dette synest eg er heilt fantastisk. Eg set stor pris på initiativet. Det er fint for saka, og ein fin gest overfor Charlie, seier Ramona H. Lind i ein kommentar til Transportmagasinet/Tungt.no.