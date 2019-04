Kollisjon i Markane

Nyhende

Eit vogntog har køyrt i fjellveggen på Markane etter kollisjon med personbil. Sjåføren av vogntoget er henta ut etter å ha vore fastklemt.

Tilstanden er uvisst, men mannen skal vere ved bevisstheit. Han er sendt til sjukehus med ambulansehelikopter.

Politiet sin innsatsleiar på staden, Roger Gundersen, fortel at det har vore ei møteulukke mellom ein personbil og eit vogntog som førte til at vogntoget, som var i retning vestover mot Kjøs, kryssa vegen og køyrde i fjellveggen med venstre del av fronten.

Personbilen hadde fire passasjerar. To personer er køyrd til sjukehuset i Førde for sjekk, medan dei to andre er sendt til legevakta for sjekk.

- Alle skal ha vore oppegåande etter ulukka, fortel Fjordingen sin reporter på staden.

Personbilen fekk store materielle skadar.

RV 15 er framleis stengd ved ulukkestaden

