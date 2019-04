Skal vere trygt å ferdast på vegane

Nyhende

Det er ikkje vanskeleg å vere samd i at alle skal kunne ferdast trygt på vegane. Det er politikarar, transportfirma og andre brukarar av vegane samde om. Likevel skjer det alt for ofte stygge ulukker, i vinter fleire av dei med vogntog involvert. I kollisjon mellom personbil og vogntog ligg førar og passasjerar i ein personbil ofte dårleg an. Tyngdelova tilseier det.