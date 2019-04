Tre til sjukehus og to til legesjekk

Nyhende

- Det har vore ei møteulukke der eitt køyretøy har kome over i feil køyrefelt. Ut frå etterforskinga og avhøyr blant anna av føraren som kom bak personbilen, har vi fått informasjon om at personbilen har kome over i feil køyrefelt. Ut frå det og fram til etterforskinga er ferdig, er det teke beslag i førarkort. Vi skal gjennomføre fleire avhøyr før vi kan seie noko meir om årsak til ulukka. Vogntoget var utstyrt med kamera, så gjennomgang av dette vil og bli ein del av etterforskinga, seier politiet sin innsatsleiar på skadestaden, politioverbetjent Roger Gundersen.