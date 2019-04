Vedtok kjøpskontrakt for Oldeleirane

Nyhende

Det har vore mykje fram og tilbake i saka om sal av areal på Oldeleirane. Men onsdag vart kjøpskontrakta godkjent i formannskapet og eit formelt sal er difor nært føreståande. 6,5 dekar vert selt til eit selskap skipa av blant andre Erik Flo Flåten, Arne Sandnes og André Opheim. Resterande to dekar vil tilhøyre kommunen.

Formannskapet hadde synfaring før formelt vedtak. Her var også plan- og næringssjef Geirmund Dvergsdal med. Han opplyste at kjøparane står fast på at det er leilegheiter som skal byggjast, men at det også blir jobba ut nye planar der dei vurderer å byggje ut til næringsføremål.

Per Kjøllesdal (Sp) stilte spørmål om det var diskutert kor stor del av arealet som bør setjast av til dette.

– Ein bør ha ei meining om kva det bør regulerast til, forfekta Kjøllesdal.

– Det vil bli gjort ilag med kommunen. Vi har interesse av kva som kjem her, var svaret frå Dvergsdal, som påpeika at næring i dette tilfellet var å forstå som forretningslokale.

– Det er viktig å behalde areal til allmennyttige funksjonar og noko til forretning og service. Det er dei innstilt på og vi vil prøve å sikre det i reguleringsprosessen, kommenterte Flo. I følgje avtalen skal detaljreguleringa skje innan seks månader etter at formannskapet har godkjent kjøpsavtalen.

Folkemøte og forhandlingar

Det var tydeleg at fleire av formannskapsrepresentantane fann det uheldig at ein ikkje hadde klarare planar, og rammer, for arealbruken.

– Eg tykkjer det er ein dårleg avtale. For det første veit vi ikkje kva som skal byggjast. Då dei skulle kjøpe måtte dei kome med skisse og då var det snakk om 30 leilegheiter. No veit vi ikkje, sa Pål Vonheim (Ap).

– Ein høyrer forskjellig om kva det er behov for og eg kunne difor tenkje meg at kommunen sjølv stod for reguleringa, sa Kjøllesdal.

Sonja Øvre-Flo (H) fremja forslag om eit eige punkt i vedtaket som seier at det skal avviklast folkemøte om utviklinga av den kommunale delen av arealet. Noko som vart støtta. – Eg er einig. Det som er selt får kjøparane og kommunen ta seg av, sa Silje Skarstein (Sp).

Det var vidare semje om eit tredje punkt, at det på oppstartsmøtet med kjøparane skal forhandlast rundt behovet for avsetjing til næringsareal.