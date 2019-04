Odd og Frid song i gong visefestivalen

Nyhende

Fredag kveld sette dei første artistane tonen for nyvinninga Stryn Visefestival. I kulturhuset var om lag hundre samla til opningskonserten med Frida Ånnevik. Lovorda var mange frå dei som fekk med seg den.

Samstundes entra ekteparet Odd og Frid Nordheim scena på Visnes Hotel. Der var det berre ti personar i salen, om ein legg godviljen til, men det sette på ingen måte ein dempar på artistane. Dei baud på ein flott intimkonsert, der songprestasjonar og formidlingsevne imponerte stort.

- Det var kvalitetspublikum som høyrde ordenteleg etter. Ikkje så farleg om dei ikkje er så mange. For meg gir det like mykje energi når eg formidlar noko og ser at dei får noko ut av det. Det er det det handlar om. Eg elskar slike intimkonsertar. Sjølv om det er litt skummelt, så får ein mulegheiten til å kommunisere, seier årdølen Odd Einar Nordheim, som har gjort austlending av seg.

- Stor stas

Ekteparet, som vart kjend for store deler av landet då dei tok seg til finalerundane i første utgåva av The voice, song ein miks av sjølvlaga låtar og eigne versjonar av kjende melodiar. Her var det rom for både norsk, engelsk, køntri, pop og meir tradisjonell visesong. Dei tykkjer det er flott at ein har fått ein eigen visefestival.

- Å få opne den første, og lat oss med ein gong seie den årlege festivalen, var ei ære og stor stas, smiler Odd Einar.

- Scener som er meir intime, der formidling og historeforteljing står i sentrum, det er det ikkje for mange av, slår ekteparet fast.

Unni Wilhelmsen og lokale atistar

Fredag var også ei rekkje andre artistar i sving. Unni Wilhelmsen samla eit hundretals publikummarar på Isehaug og heldt dei der i kring halvannan time med flott song ispedd ein god porsjon historieforteljing mellom låtane.

Verdsmannen Thorbjørnsen baud på sjølvlaga låtar og heftige gitarriff på Vertshuset. Innimellom dette dukka lokale andlet opp på dei ulike scenene. Gina Agathe (Tytingvåg), Stevia og utflytt stryning, Anne Marta Vinsrygg, var alle i aksjon ein eller fleire gongar i løpet av kvelden.

Ikkje mindre enn 24 konsertar totalt skal avviklast på to dagar. Laurdag held visefestivalen fram med gratiskonsertar på biblioteket og kulturhuset, før det gjerast klart for ein ny kveld spekka av musikk på fire ulike scener. STAUT opnar kvelden med konsert i kulturhuset.