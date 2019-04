Winnie Strand heidra med Bry deg-prisen

Nyhende

– I 10 år har Winnie Strand gitt borna i Olden meistring og glede gjennom Barnas Røde Kors. For dette får ho årets Bry deg-pris 2019, skriv Sogn og Fjordane Røde Kors i ei presse- melding.

Gratis og utan krav

Første kvelden Olden Raude Kross arrangerte Bark, Barnas Røde Kors, møtte det opp 54 born. – Det er nesten alle borna i målgruppa i bygda! heiter det i omtalen på Sogn og Fjordane Røde Kors sine nettsider.

12–15 gongar i året har 15 til 25 ungar sidan delteke fast i Barnas Røde Kors i Olden.

– Vi hadde lyst til å gjere noko heilt annleis, som også skulle vere gratis og utan krav til utstyr. Det er ikkje alle som har det like romsleg økonomisk, seier Winnie Strand til SFRK.

Samarbeid og meistring

Strand og dei andre som starta opp BARK i Olden ønskte å vere ute og bruke naturen. Samarbeid og meistring skulle vere i sentrum, og det skulle ikkje vere nokon krav for å vere med. Samtidig ville dei presentere borna for Røde Kors-ferdigheiter som førstehjelp og omsorg, og gje dei innblikk i Røde Kors sine verdiar og prinsipp, som at ein hjelper alle som har behov for hjelp, uansett bakgrunn og årsak.

Bry deg-prisen

Barnas Røde Kors i Olden har fått gode tilbakemeldingar. Mellom anna har Strand dokumentert all aktivitet og samla det i ein etter kvart berømt perm. Etter 10 år ligg det inne om lag 150 ulike aktivitets-ark. Mykje av dette har blitt skanna og delt ut av Norges Røde Kors til inspirasjon til heile organisasjonen.

Strand har også blitt brukt som ressursperson av distriktet for å hjelpe andre å starte opp, fortel SFRK i pressemeldinga.

Aktivitet som gjev ballast

Håpet var at aktiviteten skulle vere med og gje ungane i bygda god ballast som dei kunne bruke i Røde Kors eller andre stader i livet.

Kristine Tonning var med då Olden Raude Kross starta Bark. Ho trur tida der la noko av grunnlaget for seinare friluftsinteresse.

– Då eg var 15, fekk eg også lov til å kome inn og hjelpe til i aktiviteten som frivillig. Erfaringa med å leie har eg tatt med vidare inn i DNT Ung, der eg er aktiv no, seier ho til SFRK.