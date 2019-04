– Ei håplaus tilnærming

Nyhende

At Nordfjordbrua AS la bruløysing med minimum 45 meters seglingshøgde ut på anbod, har forståeleg nok skapt friksjonar. At ei bru i midtre kan ha 45 meters seglingshøgde, når ei bru i indre må ha 75 meters seglingshøgde, er ikkje eit realistisk scenario, meiner ordførar Sven Flo.