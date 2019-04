Fake news, Fjordabladet

Nyhende

I leiarartikkelen sin fredag skriv redaktøren i Fjordabladet at mellom 80 og 90 prosent av cruiseskipa som besøkjer Nordfjord, ikkje vil ha problem med 45 meter seglingshøgde. Påstanden vert sett fram i samband med at Nordfjordbrua AS har invitert bransjen til anbodskonkurranse på bru Lote-Anda med seglingshøgde 45 meter.