Tomt for påsketuristar og lite snø på Utvikfjellet

Allereie på parkeringsplassen fekk vi eit signal om at trafikken truleg var liten. Der var nesten ingen bilar. På parkeringsplassen møtte vi ein einsleg bergensar med skia på skuldra. – Eg har vore på Fløtravarden, men møtte berre fire personar. Du må gå ei god stund før du kan ta på deg skia, sa han før han låste opp bilen.Rundt neste sving møtte vi to jølstringar utan ski. – Vi har gått til Fløtravarden utan ski. Det går fint, fortalde dei. – Her er nokre personar oppe i løypene, men ikkje så mange.