Påskeaktivitet med fjordhestlaget

Denne gongen var det dei som disponerer eigen hest som skulle få nytte seg av hjelp frå instruktør.

Det var godt med liv på Stryn Stadion og til saman seks ekvipasjar fekk tips og hjelp med diverse utfordringar i løpet av dagen. Dei var representert gjennom fire fjordhestar, to islandshestar og rytterar med alder frå 11 til 24 år.Dei fleste fekk ri på plassen ved Utstillingshallen, og eit par fekk disponere ei nærliggande ridebane for litt ekstra tilrettelegging. Vi var så heldige å få Marita Melheim frå Eid med oss denne dagen, og ho gjorde ein flott jobb med å leggje til rette for den enkelte. Dette gjorde at det vart framsteg og mykje gode tips til dei som deltok.Med så flotte forhold, dyktig instruktør og sosialt samvær vart det ein meget vellykka dag for både arrangør og deltakarar. Takk til alle som hjelpte til med å få til ei kjekk økt, vi satsar på meir aktivitetar framover året!