Ein milepæl for Grobygget

Nyhende

– Vi har også starta arbeidet med å lage til utstyrsbanken og lageret i nordenden av bygget. Det skal gjerast ferdig etter påske, seier styreleiar i Foreininga Grobygget, Bjørn Lødemel.

Etter påske startar også ryddinga av lageret og sentralrommet. Dette arbeidet skal vere ferdig 1. mai. Då skal ein rive lagerromma slik at ein får eit stort rom på ca. 300 m².

– Vi har søkt om midlar frå Sparebankstiftinga til opprusting av «Grosalen» og håpar på god utteljing, seier Lødemel til Fjordingen.

– Vi skal også klargjere for bygging av den nye scena i Groparken etter påske, så det blir stor aktivitet framover!

Grobygget, opprinneleg Industribygg 2, romma i si tid Grodås Industri AS, der det vart sydd kjolar, drakter, blusar og skjørt som vart selt over heile landet. Bygget vart lenge vurdert for riving, men vert no teke vare på og skal byggast om til allbrukshus for heile bygda.