Vassforsyningsprosjekt dreg ut

Nyhende

Stryn kommunestyre godkjente framføring av vatn og avløp til Nymarka hytte- og bustadområde i 2018. I vedtaket går det fram at abonnentane skal betale eit anleggsbidrag på 50.000 kroner + mva, og at tiltaket skal innarbeidast i økonomiplan for perioden 2019-2022.