Sprekingar til topps på Snønipa

Nyhende

Familien Paulen på Breim kan fortelje om ein fantastisk dag i fjellet Palmelaurdag. Då var det høgste fjellet i Jølster, Snønipa (1.827 m.o.h.), mål for turen. Dei starta frå Høyset i Stardalen og gjekk opp Haugabreen og vidare der ifrå til fjelltoppen.

Kjell Paulen fortel at det er ein lang tur. Dei byrja kl 10 på morgonen og var først tilbake kl 18 på kvelden. Med i turfølgjet på 13 var også seks spreke ungar, der tre av dei var berre ti år gamle.

– Marthe (10) hadde sin første tur til Snønipa og var meget stolt over å ha klart det. Langrennski med fellar oppover og slalomski nedover. Vi foreldre bar med slalomutstyr til borna i sekken, fortel Paulen, som var imponert over innsatsen til borna. Rammene for turen var også dei beste.

– Sol og vindstille, ein fantastisk flott dag på ski, seier han.