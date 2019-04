Benk til besvær

Nyhende

Jon Tvinnereim ville setje opp ein enkel kvilebenk ved Kleberdalsvatnet. Så skikkeleg var han at han spurde først. Mange meiner at det burde han ikkje gjort. For Fylkesmannen sa nei. Med den grunngjeving at benken og eit bord kan påverke verneverdien av Tvinnereimsslettene. Fylkesmannen meiner at prinsippet om sporlaus ferdsel har verka bra, men er redd at det blir svekka om det blir etablert ein rasteplass.